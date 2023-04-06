У Сильвио Берлускони выявили лейкемию - СМИ

Фото: instagram.com/silvioberlusconi_official

Бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони поставили диагноз лейкемия. 86-летний политик проходил лечение в реанимации миланской больницы Сан-Раффаэле после того, как у него возникли проблемы с дыханием, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sky News.

"Он стабилен. Он скала", — сказал брат Берлускони Паоло после посещения клиники.

В последние годы медиамагнат Берлускони перенес несколько приступов плохого состояния здоровья, в том числе заразился COVID-19 в 2020 году.

После выписки из 10-дневного пребывания в больнице он сказал, что болезнь была "коварной" и была самой опасной проблемой, с которой он когда-либо сталкивался.

Известно, что миллиардеру устанавливали кардиостимулятор, он перенёс операцию на сердце для замены аортального клапана в 2016 году и преодолел рак предстательной железы. Также был госпитализирован с инфекцией мочевыводящих путей в январе 2022 года.