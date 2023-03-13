У шымкентца угнали машину во время тест-драйва

Фото: admmuji.ru

В Шымкенте мужчина разместил объявление о продаже своего автомобиля ВАЗ-2114 в Интернете. На публикацию откликнулся молодой человек и сказал, что готов купить машину после осмотра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

На встречу покупатель пришёл со своим другом и попросился сесть за руль для проверки технического состояния авто. Во время тест-драйва двое молодых людей скрылись на транспорте в неизвестном направлении.

Потерпевший обратился с заявлением о случившемся в управление полиции Аль-Фарабийского района. Оперативники установили местонахождение злоумышленников и задержали их. Ими оказались 21-летние жители Туркестанской области.

Сейчас полицейские проводят досудебное расследование по статье 190 УК РК - "Мошенничество".