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admmuji.ru Сегодня, 12:44
186
Сегодня, 12:44
186
Фото: admmuji.ru

У шымкентца угнали машину во время тест-драйва

В Шымкенте мужчина разместил объявление о продаже своего автомобиля ВАЗ-2114 в Интернете. На публикацию откликнулся молодой человек и сказал, что готов купить машину после осмотра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

На встречу покупатель пришёл со своим другом и попросился сесть за руль для проверки технического состояния авто. Во время тест-драйва двое молодых людей скрылись на транспорте в неизвестном направлении.

Потерпевший обратился с заявлением о случившемся в управление полиции Аль-Фарабийского района. Оперативники установили местонахождение злоумышленников и задержали их. Ими оказались 21-летние жители Туркестанской области.

Сейчас полицейские проводят досудебное расследование по статье 190 УК РК - "Мошенничество".

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#угон автомобиля #Туркестанская область #Тест-драйвы #продажа #мошенничество
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:44
186
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