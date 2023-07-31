У Шавката Рахмонова появился "двойник"

Фото: Sports.kz

Японского бойца Микуру Асакуру сравнили с непобежденным казахстанским файтером Шавкатом Рахмоновым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Японский Шавкат Рахмонов“ дерется в карде турнира RIZIN в это воскресенье", — написал в твиттере пользователь под никнеймом Bryce Mitchell fan, прикрепив фотографии двух бойцов.

В воскресенье Микуру Асакура на турнире промоушна RIZIN в Сайтаме (Япония) сразится с азербайджанцем Вугаром Карамовым. Добавим также, что в прошлом году Асакура провел выставочный бой с известным американским боксером Флойдом Мэйвезером-младшим и проиграл ему техническим нокаутом во втором раунде.