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У Шавката Рахмонова появился "двойник"
Японского бойца Микуру Асакуру сравнили с непобежденным казахстанским файтером Шавкатом Рахмоновым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
"Японский Шавкат Рахмонов“ дерется в карде турнира RIZIN в это воскресенье", — написал в твиттере пользователь под никнеймом Bryce Mitchell fan, прикрепив фотографии двух бойцов.
В воскресенье Микуру Асакура на турнире промоушна RIZIN в Сайтаме (Япония) сразится с азербайджанцем Вугаром Карамовым. Добавим также, что в прошлом году Асакура провел выставочный бой с известным американским боксером Флойдом Мэйвезером-младшим и проиграл ему техническим нокаутом во втором раунде.
“Japanese shavkat rakhmonov” Mikuru Asakura is fighting on the Rizin card this Sunday pic.twitter.com/NShaudpHna— Bryce Mitchell fan (@hpnZ51NY6gS91e1) July 29, 2023
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