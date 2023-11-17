У общества должна сложиться нулевая терпимость к нарушению закона - Аида Балаева

Министр культуры и информации РК Аида Балаева сделала обращение к казахстанцам по ситуации в сфере бытового насилия, передаёт BaigeNews.kz.

"Глава государства отметил, что принцип "закон и порядок" должен быть идеологическим, политическим путеводителем для казахстанского общества. Сегодня соблюдение законности и правопорядка во всех сферах деятельности государства является главным приоритетом. Особенно остро перед нами стоит проблема семейно-бытового насилия. С 1 июля 2023 года по поручению президента усилена ответственность за такие правонарушения. С тех пор число агрессоров, привлечённых к ответственности, возросло в два раза. Об этом красноречиво свидетельствуют цифры. Если во втором квартале к ответственности привлечено 7 000 человек, то в третьем уже 27 000 человек. К административной ответственности привлечено 60 000 правонарушителей. В их отношении вынесены 75 000 защитных предписаний. Судами установлены 12 000 особых требований к поведению правонарушителей", - сказала Аида Балаева.

Она отметила, что по итогам 10 месяцев наблюдается снижение регистрации сообщений о правонарушениях в сфере семейных отношений на 20 процентов, в том числе уголовных правонарушений на 4,2 процента, тяжких преступлений - на 12 процентов.

"Но судя по печальной статистике и некоторым шокирующим фактам, вопрос о бытовом насилии ещё стоит остро. К сожалению, это не причина, а уже следствие правовой недисциплинированности, неуважения к закону и криминализации сознания. Современному обществу присущ правовой нигилизм. Особенно тревожно за молодое поколение. Мы как родители должны прививать нашим детям культуру борьбы с такими негативными явлениями не только дома, но и в учебных заведениях. У общества должна сложиться устойчивая нулевая терпимость к нарушению закона, насилию, бескультурью", - заявила министр.

По её мнению, в стране необходимо сформировать атмосферу абсолютного неприятия любых нарушений закона и порядка, включая бытовое насилие, вандализм, хамство и хулиганство.