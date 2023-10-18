У недобросовестных застройщиков изъяли имущество в Астане

Пятиэтажное здание с земельным участком и семь нежилых помещений изъяли у недобросовестных застройщиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Астаны.

Как сообщили в столичной прокуратуре, по актам реагирования в собственность государства обращено пятиэтажное здание с земельным участком, семь нежилых помещений недобросовестных застройщиков.

Отмечается, что благодаря этому были восполнены бюджетные средства, затраченные на строительство проблемных объектов.

"Путём подачи семи исков защищены права свыше 100 дольщиков", - отметили в прокуратуре.

Сообщается также, что объекты обманутых граждан переданы от застройщиков в жилищно-строительные кооперативы, что позволит продолжить их строительство.