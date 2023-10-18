У недобросовестных застройщиков изъяли имущество в Астане
Сегодня, 12:44
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:44Сегодня, 12:44
235Фото: baigenews.kz
Пятиэтажное здание с земельным участком и семь нежилых помещений изъяли у недобросовестных застройщиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Астаны.
Как сообщили в столичной прокуратуре, по актам реагирования в собственность государства обращено пятиэтажное здание с земельным участком, семь нежилых помещений недобросовестных застройщиков.
Отмечается, что благодаря этому были восполнены бюджетные средства, затраченные на строительство проблемных объектов.
"Путём подачи семи исков защищены права свыше 100 дольщиков", - отметили в прокуратуре.
Сообщается также, что объекты обманутых граждан переданы от застройщиков в жилищно-строительные кооперативы, что позволит продолжить их строительство.
Самое читаемое
- 15-летнюю девочку с многочисленными ножевыми ранениями нашли в Алматинской области
- Пластиковые крышки спасают жизни: волонтёры Шымкента рассказали о важном проекте
- Подвесному мосту Семея 23 года: в каком состоянии главная достопримечательность области Абай
- Новый вид дорожной разметки испытывают в Алматы
- Комбайнёр погиб во время уборки урожая в Акмолинской области