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У Назарбаева нет VIP-условий - хирург про госпитализацию экс-президента Сегодня, 15:49
113
Сегодня, 15:49
113

У Назарбаева нет VIP-условий - хирург про госпитализацию экс-президента

Известный казахстанский хирург Юрий Пя, прооперировший сегодня Нурсултана Назарбаева, рассказал, в каких условиях лечится экс-президент, передает BaigeNews.kz. Он сообщил, что операция, которую провели Назарбаеву, дорогостоящая. 

"Такие процедуры у нас проводят ежедневно, они дорогостоящие.. Ему она была проведена впервые.Он просто является нашим пациентом, каждый гражданин Казахстана имеет право получить помощь в рамках ОСМС. То есть процедура была бесплатной. Такая операция стоит жизни, ее не измеряют деньгами. Нужна ли будет повторная операция будет зависить от здоровья. Все индивидуально", - прокомментировал хирург. 

Перед операцией бывшему главе государства врачи прописали голодовку.

"Рядом с ним лечащий врач и дежурные врачи, которые работают в клиники. У нас созданы особенные условия для каждого пациента. Нет понятия VIP", - отметил Пя.

Операция на сердце Нурсултана Назарбаева проходила в Национальном научном кардиохирургическом центре под руководством известного кардиохирурга Юрия Пя. 

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#операция #Нурсултан Назарбаев #Юрий Пя
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:49
113
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