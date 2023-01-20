У Назарбаева нет VIP-условий - хирург про госпитализацию экс-президента

Известный казахстанский хирург Юрий Пя, прооперировший сегодня Нурсултана Назарбаева, рассказал, в каких условиях лечится экс-президент, передает BaigeNews.kz. Он сообщил, что операция, которую провели Назарбаеву, дорогостоящая.

"Такие процедуры у нас проводят ежедневно, они дорогостоящие.. Ему она была проведена впервые.Он просто является нашим пациентом, каждый гражданин Казахстана имеет право получить помощь в рамках ОСМС. То есть процедура была бесплатной. Такая операция стоит жизни, ее не измеряют деньгами. Нужна ли будет повторная операция будет зависить от здоровья. Все индивидуально", - прокомментировал хирург.

Перед операцией бывшему главе государства врачи прописали голодовку.

"Рядом с ним лечащий врач и дежурные врачи, которые работают в клиники. У нас созданы особенные условия для каждого пациента. Нет понятия VIP", - отметил Пя.

Операция на сердце Нурсултана Назарбаева проходила в Национальном научном кардиохирургическом центре под руководством известного кардиохирурга Юрия Пя.