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kommersant.ru Сегодня, 12:47
140
Сегодня, 12:47
140
Фото: kommersant.ru

Нурсултан Назарбаев перенёс операцию на сердце

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев перенёс операцию на сердце, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай в Twitter.

"Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце. Операция прошла успешно. Угрозы жизни первого президента нет. Сейчас он находится под наблюдением. Операция проходила в Национальном научном кардиохирургическом центре под руководством известного кардиохирурга Юрия Пя", - написал он.

Ранее в сети стали появляться сообщения о госпитализации экс-главы государства. Впоследствии информация подтвердилась. 

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#первый президент #Назарбаев
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:47
140
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