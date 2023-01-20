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Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев перенёс операцию на сердце, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай в Twitter.

"Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце. Операция прошла успешно. Угрозы жизни первого президента нет. Сейчас он находится под наблюдением. Операция проходила в Национальном научном кардиохирургическом центре под руководством известного кардиохирурга Юрия Пя", - написал он.

Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце. Операция прошла успешно. Угрозы жизни Первого Президента нет. Сейчас он находится под наблюдением. Операция проходила в Национальном научном кардиохирургическом центре под руководством известного кардиохирурга Ю.Пя — Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) January 20, 2023

Ранее в сети стали появляться сообщения о госпитализации экс-главы государства. Впоследствии информация подтвердилась.