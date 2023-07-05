У нашей страны с Казахстаном много общего — бывший президент Швейцарии Иньяцио Кассис

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Руководители внешнеполитических ведомств двух стран встретились в Астане и обсудили дальнейшее сотрудничество, передаёт BaigeNews.kz. Глава Федерального министерства иностранных дел Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассис находится в столице Казахстана с официальным визитом.

"Несмотря на географические расстояния и разные размеры наших стран — Казахстан в 66 раз больше Швейцарии и имеет в два раза больше населения — у нас много общего. В особенности это горы, которые мы увидели при приземлении в Казахстане, множество озёр. А также многоязычие населения. Нам это тоже знакомо", — отметил Кассис, выступая перед журналистами после переговоров с министром иностранных дел РК Муратом Нуртлеу.

Глава МИД Швейцарии сообщил, что с казахстанским коллегой они обсудили влияние "военной агрессии России против Украины на Центральную Азию". Также беседовали о положении в Афганистане, не только в отношении "Талибана", но и по вопросам водного менеджмента.

"Одной из тем нашего разговора было управление трансграничными водами в Центральной Азии. Вы знаете, что тема воды является центральной темой для многих регионов мира, также и для ЦА. Швейцария поставляет через свои горы воду во Францию, Германию, Австрию. То есть мы поставляем воду везде, и мы знаем эту сложную проблему. У нас всё ещё большие дискуссии касательно водных отношений. Если мы можем вам оказать какую-то поддержку в отношении правильного справедливого распределения воды, то мы готовы. Я пригласил казахстанское правительство направить делегацию экспертов, чтобы более глубоко обсудить эту тему и показать наш опыт", — добавил Кассис.

Руководитель казахстанского внешнеполитического ведомства в своём выступлении также рассказал об основных моментах по итогам встречи с иностранным коллегой.

"Как и многие европейцы, граждане Швейцарии уже более пяти лет могут въезжать в Казахстан без оформления туристической или деловой визы. В связи с этим, я попросил господина Кассиса поддержать начинающиеся официальные консультации с Европейским Союзом о либерализации визового режима для граждан Казахстана", — заявил министр.

Он отметил важность открытия Почётного консульства Швейцарии в Алматы, на официальном открытии которого присутствовал господин Кассис.

"Подтвердив заинтересованность в расширении плодотворного партнёрства со швейцарскими компаниями, призываем швейцарскую сторону инвестировать в приоритетные отрасли нашей экономики, включая химико-фармацевтическую промышленность, машиностроение, сельское хозяйство, пищевую промышленность, транспорт, инфраструктуру и логистику", — отметил глава казахстанского МИД.

Нуртлеу и Кассис договорились развивать культурно-гуманитарное, научно-техническое и межрегиональное сотрудничество, а также поддерживать взаимодействие по вопросам водной дипломатии и управления водными ресурсами. Кроме того, казахстанская сторона подчеркнула важность реализации совместных мероприятий через организацию рекламных кампаний в туристической сфере.