У нас общая цель - Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин провели переговоры

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Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин провели переговоры. Президент Казахстана выразил признательность Си Цзиньпину за приглашение и радушный приём, а также тепло поздравил его с переизбранием на пост председателя Китая, передаёт BaigeNews.kz.

"Для Казахстана Китайская Народная Республика имеет особое значение. Наше сотрудничество основано на незыблемой дружбе и взаимной поддержке. У нас общая цель – активизация двусторонних отношений. Нас объединяет и стремление к укреплению региональной и международной безопасности и сотрудничества. Для нас очень важно дальнейшее развитие вечного всестороннего стратегического партнёрства с Китаем", – сказал глава государства.

Токаев отметил, что Китай – один из ключевых торговых партнёров Казахстана. По итогам прошлого года объём взаимной торговли достиг рекордного за 30 лет уровня – более 31 миллиарда долларов.

"Полагаю, такими темпами в ближайшее время мы сможем достичь цели по доведению товарооборота до 35 миллиардов долларов. Поэтому предлагаю наметить новую планку в 40 миллиардов долларов к 2030 году. Для достижения этой цели мы могли бы расширить номенклатуру взаимной торговли", - предложил президент.

Он добавил, что Казахстан заинтересован в расширении экспорта сельхозпродукции в Китай.

"Только за прошлый год объём взаимной торговли сельхозпродукцией составил более 780 миллионов долларов. Казахстан готов поставлять бобовые культуры, высококачественное экологически чистое охлаждённое мясо говядины, баранины", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, реализация экономического потенциала во многом зависит от транзитно-транспортной сферы.