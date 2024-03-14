У нас нет концептуальных замечаний – Ашимбаев о возврате закона о вейпах
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Председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев в кулуарах Сената объяснил, почему сенаторы вернули закон о запрете на продажу, распространение и ввоз вейпов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"То, что Сенат возвращает законопроекты в Мажилис - это нормальный процесс. Мы вносим изменения, дорабатываем их. По этому закону у нас нет концептуальных замечаний. Мы внесли ряд норм, которые устраняют правовые пробелы, стыкуют некоторые нормы между собой, улучшает закон", - сказал Ашимбаев.
Он добавил, что депутаты Сената полностью поддерживают принятие законов по вейпам, системе страхованию профессиональной деятельности медицинских работников, по системе поддержки наших медицинских работников.
"Все эти нормы мы поддерживаем. Мы внесли поправки, которые улучшают закон, устраняют пробел. В законе очень много нюансов и мы стараемся не упускать такие аспекты, которые потом вызовут проблемы при правоприменении. Закон очень важный, нужный. Мы должны запретить эти вейпы, их продажу, производство, оборот. Это очень важное решение", - отметил председатель Сената.