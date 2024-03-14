У нас нет концептуальных замечаний – Ашимбаев о возврате закона о вейпах

Председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев в кулуарах Сената объяснил, почему сенаторы вернули закон о запрете на продажу, распространение и ввоз вейпов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"То, что Сенат возвращает законопроекты в Мажилис - это нормальный процесс. Мы вносим изменения, дорабатываем их. По этому закону у нас нет концептуальных замечаний. Мы внесли ряд норм, которые устраняют правовые пробелы, стыкуют некоторые нормы между собой, улучшает закон", - сказал Ашимбаев.

Он добавил, что депутаты Сената полностью поддерживают принятие законов по вейпам, системе страхованию профессиональной деятельности медицинских работников, по системе поддержки наших медицинских работников.