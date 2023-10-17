У нас идёт борьба с последствиями, а не с причинами финпирамид – экс-депутат раскритиковал госорганы

Автор проектов Stop-Piramida.kz и Sapa-Sauda.kz, экс-депутат мажилиса Парламента Казахстана Юрий Ли раскритиковал работу государственных органов по борьбе с финансовыми пирамидами, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Юрий Ли считает недостаточным ограничиваться борьбой с уже созданными финансовыми пирамидамии и ужесточением ответственности за их организацию. Он уверен, что необходимо искоренять причины создания и распространения финпирамид, чего не делает сегодня государство.

"Основная реакция госорганов – у нас итак всё в порядке, мы итак всем занимаемся. Стандартная фраза: "На постоянном контроле держим. Всё нормально". Достаётся доклад: "Мы опубликовали столько-то баннеров, столько-то постов в инстаграм, было столько-то выездов в регион, у нас глобально всё хорошо". Когда идут какие-то депутатские инициативы, кто-то должен же это исполнять. Но радости от этого совсем нет", - рассказал Юрий Ли о реакции госорганов на его депутатские запросы.

Экс-депутат отметил, что при обращении в Агентство по финансовому мониторингу с жалобой на подозрение в мошенничестве со стороны финансовых организаций, максимум что ведомство может сделать – это внести эту организацию в свой телеграм бот Baiqa, piramida!. Когда дело посложнее, Агентство по финансовому мониторингу делает запрос в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.

"Нам пишут, что наш запрос отправили в подведомственную организацию. Агентство по финансовому мониторингу в свою очередь пишет, что этот субъект не имеет к ним отношения. И мы имеем два ответа, грубо говоря: "Занимайся сам этим делом". Эти ребята, которые за этим за всем стоят, продолжают обманывать людей. В итоге, эта история нарастает, имеются сотни пострадавших, сотни миллионов и миллиардов убытков, этим всё равно приходится заниматься. Поэтому у нас идёт борьба с последствиями, а не с причинами", - сказал Ли.

Экс-депутат проинформировал, что на сегодняшний день 8 из 10 мошенничеств по финансовым пирамидам не раскрываются.