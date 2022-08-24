"У нас есть предрасположенность играть в шахматы. Её нужно развивать" - президент КФШ

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В Алматы члены сборной Казахстанской федерации шахмат рассказали об итогах 44-й Всемирной шахматной Олимпиады, которая завершилась 9 августа.

Согласно международному рейтингу, женская сборная занимала 10-ю строчку в стартовом списке Олимпиады и заняла пятое место. Наши шахматистки на Олимпиаде являются одной из самых молодых команд согласно среднему возрасту.

Мужская сборная РК набрала 15 матчевых очков (одержала семь побед, одну ничью, три поражения) и заняла 17-е место.

"Не буду затрагивать тему конкуренции в мужских шахматах, но скажу одно, что у наших парней всё ещё впереди и я как самый взрослый член сборной с 1996 года очень рад тому, что есть достойные ребята, которые доказали это", - сказал член мужской сборной Муртас Кажгалеев.

"В последнем матче с Индией мы вели в счёте 2-1. Последняя игра оставалась за мной, но, к сожалению, я не удержал свои позиции. 17-е место тоже хорошо, но, я думаю, потенциал нашей сборной очень высокий. И я уверен, что через два года мы подтянемся и точно займём выше 17-го", - отметил член мужской сборной Арыстанбек Уразаев.

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