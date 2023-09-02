У нас базовая ставка неадекватно высокая - экономист

Директор Центра прикладных исследований "TALAP" Аскар Кысыков считает поручение Президента РК Касым-Жомарта Токаева о повышении ответственности исполнительных органов очень важным, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Кысыков отметил, что Президент помимо отраслевых поручений дал именно системное видение развития экономики.

"Это касается как раз макроэкономической политики, это вопросы налогов, кредитования. Уже из года в год Президент указывает на проблему банковского кредитования. Без кредитования, инвестиций невозможно развивать экономику. И ключевая проблема сейчас - это недоступность финансов. У нас базовая ставка 16,5% - самая высокая среди стран ЕАЭС. Я думаю, что Президент намекнул и Национальному банку и правительству, что нужно более решительно стимулировать банковское кредитование. (…) Сегодня у нас вышли данные по инфляции, которая снизилась до 13%. То есть у нас базовая ставка неадекватно высокая и кредиты неадекватно дорогие", - отметил экономист.

Он выразил мнение, что после поручений Главы государства этот ситуация в этом вопросе улучшится.

"Президент говорил о том, что все банки ушли в потребительское кредитование и получают от этого высокие доходы. Он поручил придумать инструменты перераспределения части этой прибыли, в том числе усилив налогообложение в финансовом секторе. Мы ожидаем, что будут разработаны новые пруденциальные нормативы, которые немного остудят потребительское кредитование и стимулируют банки на финансирование бизнеса", - сказал Кысыков.

Глава института назвал немаловажным также вопрос налогообложения, который затронул Касым-Жомарт Токаев.

"Я думаю, здесь ключевое, что имело значение для большинства бизнеса – это розничный налог. Это сейчас становится очень популярным режимом. То есть на нем можно работать, не платя НДС. НДС – самый сложный налог сейчас в Казахстане. Если, как сказал Президент, в Казахстане расширят применение этого налога, то это очень позитивно скажется на развитии МСБ", - отметил он.

Эксперт также поделился мнением о повышении минимальной зарплаты до 85 тыс тенге.