"У меня побольше бывает": аким Алматы страдает от частых отключений света в своей квартире
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Аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что в его квартире больше трёх раз за ночь кратковременно отключают электроэнергию, передаёт BaigeNews.kz.
Градоначальник, отвечая на вопрос жителя Алмалинского района города о перебоях с электричеством, сказал, что энергопередающая компания - АО "Алатау Жарық Компаниясы" пока не в силах решить эту проблему.
"Я в прошлом году говорил и до сих пор испытываю эту проблему. У меня в квартире - вы говорите о трех отключениях - у меня побольше бывает. Я "АЖК" (АО "Алатау Жарық Компаниясы" - прим. ред.) спросил, какую помощь окажете акиму? Они сказали, купите кое-что себе и пользуйтесь пока. Потому что сети у нас изношены, где я живу они 57-го или какого-то года. Вариантов решения нет", - сказал аким.
Досаев пообещал дать поручение энергопередающей компании.
"Я могу дать поручение районному акиму и АЖК, они посмотрят, что можно будет сделать", - заключил градоначальник.
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