"У меня побольше бывает": аким Алматы страдает от частых отключений света в своей квартире

Аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что в его квартире больше трёх раз за ночь кратковременно отключают электроэнергию, передаёт BaigeNews.kz.

Градоначальник, отвечая на вопрос жителя Алмалинского района города о перебоях с электричеством, сказал, что энергопередающая компания - АО "Алатау Жарық Компаниясы" пока не в силах решить эту проблему.

"Я в прошлом году говорил и до сих пор испытываю эту проблему. У меня в квартире - вы говорите о трех отключениях - у меня побольше бывает. Я "АЖК" (АО "Алатау Жарық Компаниясы" - прим. ред.) спросил, какую помощь окажете акиму? Они сказали, купите кое-что себе и пользуйтесь пока. Потому что сети у нас изношены, где я живу они 57-го или какого-то года. Вариантов решения нет", - сказал аким.

Досаев пообещал дать поручение энергопередающей компании.