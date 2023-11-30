"У кого что есть": что повлечет за собой всеобщее декларирование в 2025 году
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Директор департамента стратегического планирования реформ АСПиР РК Алишер Кожасбаев в программе "Даю слово" рассказал, для чего нужно всеобщее декларирование, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Декларирование доходов – это когда все сдают документ, который показывает, что у тебя есть. Если человек, условно, вороватый чиновник, который имеет очень много, при этом официально зарабатывает мало, если он всё сделал тихо, его и проверить невозможно. Если предприниматель зарабатывает миллионы, при этом ноль платит и всё по бумагам оформлено правильно, и его проверить невозможно. Что тогда делать? Декларирование отвечает именно на эти вопросы", - пояснил Кожасбаев.
Он добавил, что всеобщее декларирование позволит сопоставить доходы и расходы всех казахстанцев.
"Очевидно, есть проблема. Люди владеют активами и денежными средствами, кратно превышающими их возможности. Понятно, когда у человека зарплата миллион тенге, а дом стоит два миллиарда тенге, очевидно, что где-то это незаконные доходы. А если он все технично сделал и никто не увидел, что он это сделал, тогда и вопрос, как его проверить. Так вот декларирование изначально даёт возможность проверять, у кого, что есть", - отметил представитель Агентства по стратегическому планированию и реформам.
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