"У кого что есть": что повлечет за собой всеобщее декларирование в 2025 году

Директор департамента стратегического планирования реформ АСПиР РК Алишер Кожасбаев в программе "Даю слово" рассказал, для чего нужно всеобщее декларирование, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Декларирование доходов – это когда все сдают документ, который показывает, что у тебя есть. Если человек, условно, вороватый чиновник, который имеет очень много, при этом официально зарабатывает мало, если он всё сделал тихо, его и проверить невозможно. Если предприниматель зарабатывает миллионы, при этом ноль платит и всё по бумагам оформлено правильно, и его проверить невозможно. Что тогда делать? Декларирование отвечает именно на эти вопросы", - пояснил Кожасбаев.

Он добавил, что всеобщее декларирование позволит сопоставить доходы и расходы всех казахстанцев.