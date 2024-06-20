У казахстанских работников появятся иностранные наставники
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Министр труда приказом от от 18 июня 2024 года утвердила правила организации наставничества казахстанских работников и требований к работодателям, привлекающим иностранную рабочую силу, передаёт BaigeNews.
Отметим, наставничество осуществляется при привлечении работодателем иностранного работника.
В целях повышения квалификации казахстанских работников на период от 6 до 12 месяцев закрепляется наставник.
К слову, наставник - квалифицированный иностранный работник предприятия (организации), владеющий технологиями производства или сферой услуг, осуществляющий руководство производственным обучением и профессиональной практикой.
Закрепление наставника оформляется актом работодателя не позднее 5 рабочих дней со дня, как он приступил к работе.
Наставничество включает в себя:
- закрепление наставника из числа иностранной рабочей силы первой, второй, третьей и четвертой категории;
- реализацию плана работ наставника;
- составление наставником отчета о реализации Плана.
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