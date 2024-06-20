У казахстанских работников появятся иностранные наставники

Министр труда приказом от от 18 июня 2024 года утвердила правила организации наставничества казахстанских работников и требований к работодателям, привлекающим иностранную рабочую силу, передаёт BaigeNews.

Отметим, наставничество осуществляется при привлечении работодателем иностранного работника.



В целях повышения квалификации казахстанских работников на период от 6 до 12 месяцев закрепляется наставник.



К слову, наставник - квалифицированный иностранный работник предприятия (организации), владеющий технологиями производства или сферой услуг, осуществляющий руководство производственным обучением и профессиональной практикой.



Закрепление наставника оформляется актом работодателя не позднее 5 рабочих дней со дня, как он приступил к работе.



Наставничество включает в себя: