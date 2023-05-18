У Казахстана есть амбиции стать академическим хабом в своём регионе — Саясат Нурбек

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Из-за политической ситуации Казахстан может "перехватить" большой поток иностранных студентов, считает министр науки и высшего образования. Об этом он заявил на форуме по развитию человеческого капитала в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

"Сейчас есть уникальный шанс у Казахстана. Большой поток студентов в нашем регионе традиционно учился в России, Украине. Сейчас в связи с последними трагическими событиями эти студенты ищут альтернативу. И у нас есть очень серьёзная амбиция перехватить часть этого потока и позиционировать Казахстан как академический хаб. Россия всегда была в пятёрке-шестерке по академической мобильности. Но сейчас впервые в истории у нас появляется такой шанс", — сказал Нурбек.

По словам министра, демографический рост во всём центрально-азиатском регионе с одной стороны, — большой вызов и нагрузка на систему высшего образования в Казахстане, с другой стороны, открывает большие возможности. Министр привёл статистику, что в среднем в нашей стране в год рождается порядка 400 тысяч детей, в Узбекистане — миллион детей в год, в Индии — 60 тысяч ежедневно.