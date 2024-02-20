У Ильи Ильина родилась дочь
Вчера, 23:35
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Вчера, 23:35Вчера, 23:35
158Фото: скриншот с видео
У казахстанского тяжелоатлета Ильи Ильина родилась дочь, передаёт BaigeNews.kz.
"Друзья, можете нас с Танюшей поздравить с появлением на свет нашей доченьки! Новую гражданку Казахстана и мира зовут Ильина Аили Ильинична! У нас было плановое кесарево, всё прошло хорошо! Рост — 50 см, вес — 3 кг 178 граммов. Спасибо большое всем, кто нас поддерживал! Мы вас очень любим!" — написал Ильин в своём Instagram-аккаунте.
У 35-летнего Ильи Ильина также есть дочь Милана.
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