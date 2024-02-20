У Ильи Ильина родилась дочь

У казахстанского тяжелоатлета Ильи Ильина родилась дочь, передаёт BaigeNews.kz.

"Друзья, можете нас с Танюшей поздравить с появлением на свет нашей доченьки! Новую гражданку Казахстана и мира зовут Ильина Аили Ильинична! У нас было плановое кесарево, всё прошло хорошо! Рост — 50 см, вес — 3 кг 178 граммов. Спасибо большое всем, кто нас поддерживал! Мы вас очень любим!" — написал Ильин в своём Instagram-аккаунте.

У 35-летнего Ильи Ильина также есть дочь Милана.