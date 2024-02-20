  • 21 Февраля, 00:26
  • BAIGENEWS

У Ильи Ильина родилась дочь

Вчера, 23:35
АВТОР
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скриншот с видео Вчера, 23:35
Вчера, 23:35
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Фото: скриншот с видео

У казахстанского тяжелоатлета Ильи Ильина родилась дочь, передаёт BaigeNews.kz.

"Друзья, можете нас с Танюшей поздравить с появлением на свет нашей доченьки! Новую гражданку Казахстана и мира зовут Ильина Аили Ильинична! У нас было плановое кесарево, всё прошло хорошо! Рост — 50 см, вес — 3 кг 178 граммов. Спасибо большое всем, кто нас поддерживал! Мы вас очень любим!" — написал Ильин в своём Instagram-аккаунте.

У 35-летнего Ильи Ильина также есть дочь Милана.

 
 
 
 
 
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Публикация от Илья Ильин (@ilyailyinforever)

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