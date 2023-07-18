У 819 павлодарцев обнаружили двойное гражданство

Фото: mk-kz.kz

С начала 2023 года у 819 павлодарцев выявили наличие двойного гражданства, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на ИА "Наша жизнь".

Из них 49 человек были привлечены к административной ответственности, а восемь выдворены за пределы страны. Об этом сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

"К примеру, в Щербактинском районе 45-летний мужчина не сообщил в предусмотренный срок о получении гражданства Российской Федерации. Материалы в отношении него переданы в суд", — сообщил заместитель начальника управления миграционной службы ДП Павлодарской области Гомар Шабиденов.

Отметим, что согласно законодательству в Казахстане запрещено двойное гражданство.