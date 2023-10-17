У 23 казахстанцев из 100 есть автомобиль
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В собственности у казахстанцев имеется 4 249 400 легковых автомобилей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.
Сообщается, что в августе казахстанцы поставили на учёт 98 200 автотранспортных средств. По сравнению с августом прошлого года показатель увеличился на 1,3%, однако оказался самым наименьшим за 12 месяцев.
К 1 сентября в Казахстане было зарегистрировано 5 085 400 автотранспортных средств: 87,9% из них – легковые автомобили, 10% – грузовые и 2,1% – автобусы.
В собственности у казахстанцев имеется 4 249 400 легковых автомобилей , в прошлом году их насчитывалось на 17% меньше.
Отмечается, что больше всего авто у жителей Алматинской области (500 900 единиц), Алматы (500 100 единиц) и Астаны (311 000 единиц).
В среднем, в личной собственности на 100 человек приходится почти 23 единицы.
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