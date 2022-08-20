Тюлень напал на детей в Актау

Фото: lada.kz

Двух девочек на Каспии в Актау искусал тюлень, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

По словам матери одной из пострадавших Елены, на её 12-летнюю дочь с 11-летней подружкой тюлень напал, когда они купались недалеко от берега. Одной из девочек он укусил руку, второй - область плеча и спину.

По словам Елены, девочки испытали сильнейший шок. Её дочь сразу позвонила и сообщила о случившемся. Женщина тут же приехала и отвезла их в приёмный покой областной больницы.

Вплоть до 16 сентября пострадавшим будут делать прививки.

"Видимо, когда девочки барахтались в воде, тюлень отреагировал и почувствовал это как агрессию. Тюлени-то сами не нападают. В детстве мы также плавали в полметре от них, и всё обходилось благополучно. Вода сейчас тёплая, и они приплывают ближе к берегу", - говорит женщина.

Сообщалось , что в апреле-мае 2022 года на побережье Каспия найдено 165 мёртвых тюленей.