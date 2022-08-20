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lada.kz Вчера, 20:45
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Фото: lada.kz

Тюлень напал на детей в Актау

Двух девочек на Каспии в Актау искусал тюлень, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

По словам матери одной из пострадавших Елены, на её 12-летнюю дочь с 11-летней подружкой тюлень напал, когда они купались недалеко от берега. Одной из девочек он укусил руку, второй - область плеча и спину.

По словам Елены, девочки испытали сильнейший шок. Её дочь сразу позвонила и сообщила о случившемся. Женщина тут же приехала и отвезла их в приёмный покой областной больницы.

Вплоть до 16 сентября пострадавшим будут делать прививки.

"Видимо, когда девочки барахтались в воде, тюлень отреагировал и почувствовал это как агрессию. Тюлени-то сами не нападают. В детстве мы также плавали в полметре от них, и всё обходилось благополучно. Вода сейчас тёплая, и они приплывают ближе к берегу", - говорит женщина.
 
Сообщалось, что в апреле-мае 2022 года на побережье Каспия найдено 165 мёртвых тюленей.
 
В 2020 году группа мужчин на берегу Каспия забросала камнями и избила палками тюленя. Видео жестокого обращения с животным распространилось в соцсетях, инцидент вызвал резонанс в обществе. Было начато досудебное расследование по части 2 статьи 316 УК РК "Жестокое обращение с животными". Однако участники инцидента избежали наказания.

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#происшествие #тюлень #Актау
Вчера, 20:45
398
Журналист

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