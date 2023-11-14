Тысячи таблеток и ампул с наркотическими веществами изъяли в Казахстане

Широкомасштабное оперативно-профилактическое мероприятие “Дәрмек” стартовало в Казахстане. За первый день операции выявлено 11 преступлений и 63 административных правонарушения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Цель мероприятия - пресечение контрабандного ввоза и вывоза, утечки подконтрольных веществ в незаконный оборот.

В ходе рейдов полицейские проверяют предприятия и организации, которыми используются наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры в сфере легального оборота. Это медучреждения, аптеки, склады, промышленные объекты.

"За первый день выявлено 11 преступлений и 63 административных правонарушения. К административной ответственности привлечено 63 человека, в том числе 11 медработников. Изъято порядка шести тысяч таблеток и ампул медицинских препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, которые хранились с нарушениями. Ограничен оборот более 13,4 тонны прекурсоров из-за нарушения норм лицензирования и требований технической укреплённости к объектам их хранения", - сообщили в полиции.

В Атырауской области при проверке одной компании установлены отсутствие системы охранной и тревожной сигнализации, металлических решёток на окнах. Обнаруженные прекурсоры в количестве 7,3 тонны опечатаны и переданы под ответственное хранение.





