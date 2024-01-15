Тысячи роз из Эквадора сожгли в Караганде

Более 4000 роз сожгли в Караганде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.



Сообщается, что на фитосанитарно-контрольном посту аэропорта Караганды провели досмотр 300 477 цветов, прибывших из Эквадора. Отобранные образцы отправили на экспертизу в областную карантинную лабораторию.

По результатам экспертизы в партии срезов — 4050 роз (9 коробок) — выявлен опасный вредитель,а именно западный цветочный трипс. Был составлен административный протокол и дело направили в специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Караганды, сообщили в областной территориальной инспекции Комитета госинспекции в АПК.

Суд вынес решение оштрафовать поставщиков на 103 500 тенге, изъять и уничтожить 4050 штук заражённых роз.

Чтобы избежать рапространения цветочной болезни на территории области, партию цветов уничтожили путём сжигания.

Видео процесса сжигания цветов появилось в соцсетях.