Тысячи мальков сазана гибнут в Атырауской области

В небольших лужах, образовавшихся при поступлении воды в селе Тасшагыл Атырауской области, погибают тысячи мальков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на AtyrauPress.

По словам руководителя областного управления рыбного хозяйства Артура Садибекулы, в этом году из-за большого количества воды в регионе образовались небольшие лужи. Одна из них находится в двух километрах от села Тасшагыл.

В сети распространилась видеозапись, на которой можно увидеть, как в луже гибнет множество мальков сазана, карася и другой рыбы, что вызвало беспокойство у жителей.

"Акимат Кызылкогинского района взял на контроль данную проблему. Сейчас ведутся работы по спасению мальков. Более подробную информацию мы сообщим позже официально", — резюмировал руководитель управления.

Между тем, автор видеозаписи бьет тревогу, что пока ещё живых мальков нужно срочно спасать, собрать и отнести к близлежащим озерам Адайколь, Байтык, Тиын и Арал.