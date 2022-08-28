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  • Тысячи краснокнижных птиц сняли на видео в Коргалжынском заповеднике
скриншот видео Сегодня, 12:50
93
Фото: скриншот видео

Тысячи краснокнижных птиц сняли на видео в Коргалжынском заповеднике

Около пяти тысяч фламинго и других редких птиц сняли на видео на озере Саумалколь в Коргалжынском заповеднике, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Fasebook-аккаунт Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия.

Помимо фламинго, на видео можно заметить и других птиц из Красной книги Казахстана — лебедя-кликуна и савку. Кроме того, на берегу наблюдали около пятисот журавлей-красавок, не попавших в объектив.

"Весной талой воды в озере еще много, а уже к середине лета уровень воды падает, и на озере собираются разные виды утиных, куликов, а также фламинго. Вода в неглубоких озерах хорошо прогревается, в них быстро развиваются водоросли и водные беспозвоночные, что привлекает птиц, которые ими питаются и набираются сил перед началом миграции", — объяснили в АСБК.

Видео: АСБК
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#заповедник #животные
Сегодня, 12:50
93
Журналист

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