Тысячи краснокнижных птиц сняли на видео в Коргалжынском заповеднике

Фото: скриншот видео

Около пяти тысяч фламинго и других редких птиц сняли на видео на озере Саумалколь в Коргалжынском заповеднике, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Fasebook-аккаунт Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия.

Помимо фламинго, на видео можно заметить и других птиц из Красной книги Казахстана — лебедя-кликуна и савку. Кроме того, на берегу наблюдали около пятисот журавлей-красавок, не попавших в объектив.