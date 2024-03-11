Тысячи казахстанцев находятся в депрессии

Казахстан занял 93-е место по уровню распространённости депрессии среди 180 стран, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ranking.kz. По данным международного независимого онлайн-журнала Сountrycassette, доля казахстанцев, которые страдают депрессивным расстройством, составляет 4,4 процента. Мировой показатель значительно меньше: 3,9 процента. Согласно оценкам, численность граждан нашей страны, которые подвержены депрессии, достигает 732,7 тысячи человек.

Пятёрку государств-антилидеров с самым высоким уровнем распространённости депрессии возглавляет Украина, где доля населения с признаками этого нарушения психического здоровья составляет 6,3 процента. Следом идут США, Австралия и Эстония, в которых показатель составляет 5,9 процента. Из ближайших к Казахстану стран хуже ситуация только в России, где 5,5 процента населения страдают депрессивными расстройствами. В Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане этот индикатор ментального здоровья ниже: от 4,2 процента до 3,8 процента. Меньше всего людей подвержены депрессии в островных государствах.

Проблема количественного подсчёта численности страдающих депрессией - сложная задача общественного здравоохранения. Ведь часть людей, находящихся в состоянии апатии и стойкого уныния, не обращаются за помощью к медикам. Эта тенденция характерна не только для Казахстана, но и для многих других стран. Три года назад Международный благотворительный фонд Wellcome Global Monitor провёл крупное исследование по теме ментального здоровья. Чтобы понять, как люди воспринимают тревогу и депрессию и пытаются себе помочь, специалисты организации опросили около 120 тысяч человек в 113 странах. Оказалось, что обращение к специалисту и приём назначенных лекарств - далеко не главные методы, которые используют люди для выхода из депрессии. Наиболее часто упоминаемыми способами самопомощи стали общение с друзьями и родными (указали 78 процента респондентов), корректировка образа жизни (73 процента), прогулки на свежем воздухе и отдых на природе (71 процент), а также изменения в личных отношениях в семье (62 процента) и на работе (53 процента).

Обращаем внимание, что указанная выше численность казахстанцев, страдающих депрессией - 732,7 тысячи человек - это оценочные данные. Фактическую численность можно привести только по тем гражданам, которые обращались к врачам и которым был установлен психиатрический диагноз. Согласно данным Республиканского научно-практического центра психического здоровья (РНПЦПЗ) министерства здравоохранения РК, в 2023 году общая численность больных психическими и поведенческими расстройствами, состоящих на динамическом наблюдении, превысила 198,4 тысячи человек. Это люди с различными психическими расстройствами, которые проявились без влияния психоактивных веществ (ПАВ). Тех, кто подвергся таким расстройствам, употребляя наркотики или другие ПАВ, в Казахстане насчитывалось ещё 108,7 тысячи человек. В сравнении с 2022 годом ситуация изменилась незначительно.

А вот численность граждан с впервые установленным диагнозом в прошлом году увеличилась. Диагноз о психическом расстройстве без влияния ПАВ получили 13,1 тысячи человек (плюс 11,7 процента); с психическими расстройствами, вызванными употреблением ПАВ, были поставлены на учёт 13,4 тысячи человек (плюс 4,2 процента).

Стоит отметить, что объём услуг, оказанных психиатрическими больницами страны, за последний год вырос сразу на 29,7 процента. Если за 2022-й такие специализированные медучреждения оказали услуг на 42,4 миллиарда тенге (суммарные данные за четыре квартала), то в 2023 году сумма уже превысила 54,9 миллиарда тенге. Основной источник средств - бюджет. Данных об объёмах услуг, оказанных частными психологами, в открытом доступе нет.

Анализируя ситуацию с ментальным здоровьем населения, эксперты РНПЦПЗ отмечают, что для нашей страны характерны мировые тенденции, о которых говорит ВОЗ. Это низкий уровень грамотности населения в отношении своего психического здоровья, недостаточная доступность услуг психологической и психиатрической помощи. Отсюда неудовлетворённые потребности людей, которые испытывают тревогу или находятся в депрессии, но никуда не обращаются. Эта точка зрения изложена специалистами центра в Стратегическом плане развития РНПЦПЗ на 2022–2026 годы. Специалисты организации считают, что в регионах Казахстана недостаточно первичных центров психического здоровья, а качество оказания амбулаторной помощи в сельских больницах низкое. Эксперты уверены: в РК нужно усилить работу по предотвращению суицидов как среди взрослых, так и среди подростков. Ведь самоубийства нередко рассматривают как фатальные последствия тяжёлых форм депрессии или других психических расстройств.

Ситуация с суицидами в Казахстане в последние годы фактически не меняется. Из жизни добровольно уходят от 3,5 до 4 тысячи человек в год. За 12 месяцев прошлого года самоубийства в РК совершили около 3,7 тысячи человек. Из них 234 человека были несовершеннолетними.

В отчётах Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры (КПСиСУ ГП) РК указано, что 99 из 3,7 тысячи человек погибли в болезненном состоянии психики. В 2022 году численность таких самоубийц была чуть больше: 106 человек. Из списка факторов, которые предшествовали суицидальному поведению, приведённых КПСиСУ ГП РК, невозможно сделать вывод, страдали ли погибшие какими-либо расстройствами психики. Однако многие указанные причины суицидов — смерть близких, развод, потеря работы, физическое или психическое насилие - вполне могли до совершения последнего шага вызвать у человека депрессию.