Ты меня уважаешь? В Таразе подростку сломали руку за то, что поздоровался только одной рукой

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В Таразе 13-ти летний подросток сломал руку сверстнику за то, что тот якобы не поздоровался с ним двумя руками. Об этом на странице фонда "Немолчи.kz" написала правозащитница Дина Тансари, передаёт BaigeNews.kz.

По её словам, у подростка открытый перелом двух костей со смещением. По данному факту завели уголовное дело по статье 107 УК РК, но производство сразу прекратили из-за возраста агрессора. Он не понесёт уголовную ответственность. Дело также не направили в суд по статье 140 УК РК - "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" в отношении родителей нападавшего.

В управлении полиции Тараза сообщили, что 14 февраля во второй отдел полиции города обратилась 38-летняя местная жительница. Она сообщила, что на её 14-летнего сына напал 13-летний подросток 27 января около 19:00.

"По данному факту было начато досудебное расследование по части 1 статье 107 УК РК - "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Проведены все необходимые следственные действия, однако согласно статье 15 УК РК, лицо, не достигшее 16-летнего возраста, не подлежит уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что правоохранители составили в отношении родителей 13-летнего нападавшего административный протокол по статье 127 части 3 КоАП РК и наложили штраф в размере 103 500 тенге (30 МРП).