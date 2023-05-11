Twitter внедрит функцию голосовых и видеовызовов

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Владелец социальной сети Twitter американский миллиардер Илон Маск объявил, что платформа скоро получит возможность обмена зашифрованными сообщениями, а также осуществления голосовых и видеовызовов без использования телефонного номера, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 3dnews.ru.

"Скоро вы сможете обращаться в голосовом чате или по видео к любому пользователю платформы, можно будет разговаривать с людьми по всему миру без раскрытия собственного телефонного номера", - написал Маск в комментариях в Twitter.

Уже со среды, как добавил глава компании, пользователям Twitter доступна возможность прямого обмена зашифрованными сообщениями с другими людьми. При этом он не стал уточнять, будут ли шифроваться голосовые и видеозвонки.

Из ближайших реформ на платформе Twitter на днях уже упоминались намерения администрации соцсети переводить в архив содержимое страниц, которыми владельцы не пользовались на протяжении нескольких лет. Правила социальной сети требуют, чтобы пользователь посещал свой аккаунт хотя бы один раз в 30 дней, в противном случае она может быть признана неактивной и в будущем удалена.