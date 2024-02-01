Тушу редкого зверя и оружие обнаружили у жителя Жамбылской области
Сегодня, 22:30
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Сегодня, 22:30Сегодня, 22:30
176Фото: polisia.kz
Оружие и несколько туш диких животных обнаружили сотрудники Сарысуского районного отдела полиции у жителя Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Инцидент произошёл на одном из пастбищ Тогызкентского сельского округа.
При проверке у мужчины изъяли туши краснокнижного джейрана, кролика и куропатки, а также нарезное оружие. По словам охотника, он искал в этих краях свою сбежавшую лошадь и, увидев диких животных, решил подстрелить их для использования в пищу.
По факту незаконной охоты начато досудебному расследование. Назначены судебные экспертизы.
С 1 по 29 февраля на территории региона проводится ОПМ “Браконьер”.
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