Тушу редкого зверя и оружие обнаружили у жителя Жамбылской области

Оружие и несколько туш диких животных обнаружили сотрудники Сарысуского районного отдела полиции у жителя Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошёл на одном из пастбищ Тогызкентского сельского округа.

При проверке у мужчины изъяли туши краснокнижного джейрана, кролика и куропатки, а также нарезное оружие. По словам охотника, он искал в этих краях свою сбежавшую лошадь и, увидев диких животных, решил подстрелить их для использования в пищу.

По факту незаконной охоты начато досудебному расследование. Назначены судебные экспертизы.

С 1 по 29 февраля на территории региона проводится ОПМ “Браконьер”.