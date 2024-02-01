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Тушу редкого зверя и оружие обнаружили у жителя Жамбылской области

Сегодня, 22:30
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 22:30
Сегодня, 22:30
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Фото: polisia.kz

Оружие и несколько туш диких животных обнаружили сотрудники Сарысуского районного отдела полиции у жителя Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошёл на одном из пастбищ Тогызкентского сельского округа.

При проверке у мужчины изъяли туши краснокнижного джейрана, кролика и куропатки, а также нарезное оружие. По словам охотника, он искал в этих краях свою сбежавшую лошадь и, увидев диких животных, решил подстрелить их для использования в пищу.

По факту незаконной охоты начато досудебному расследование. Назначены судебные экспертизы.

С 1 по 29 февраля на территории региона проводится ОПМ “Браконьер”.

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