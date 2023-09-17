Тушивший лесной пожар вертолёт рухнул в водохранилище в Турции

В турецкой провинции Измир произошло крушение вертолёта, который тушил лесные пожары. Об этом сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы в соцсети X (бывший Twitter), передаёт BaigeNews.kz.

Юмаклы отметил, что около полуночи 16 сентября была потеряна связь с одним из вертолётов, принадлежащих генеральному управлению лесного хозяйства, который использовался для тушения пожара в районе Мендерес. На борту находились четыре человека.

"В ходе расследования было установлено, что вертолет врезался в плотину Тахталы, из которой набирал воду для тушения лесного пожара. В регион были немедленно отправлены группы спасателей, полиции, береговой охраны и других спецслужб, а также начаты поисково-спасательные работы", — написал министр.

Он добавил, что в настоящее время один из четырех членов экипажа пожарного вертолета найден живым и спасён, поиски остальных членов экипажа продолжаются.

Фото: ntv.com.tr

Как сообщает NTV, пожар в Измире тушат 500 сотрудников Измирского регионального управления лесного хозяйства. Задействованы 9 самолётов, 20 вертолётов, 20 транспортных средств для пополнения запасов воды, 10 рабочих машин и другая техника.