Тушь для ресниц и электронные сигареты запретили перевозить в самолётах в РК

Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК утвердило обновлённый список запрещённых к перевозке пассажирами предметов в салоне или багажном отделении самолёта, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно новому списку, в ручной клади запрещено перевозить жидкости, аэрозоли и гели в контейнерах ёмкостью более 100 миллилитров жидкостей и веществ, в том числе:

вода и другие напитки, супы, сиропы, джемы, рагу, соусы и пасты;

пищевые продукты, содержащие большое количество соусов или жидкости;

кремы, лосьоны, косметика и масла;

духи;

спреи;

гели для волос и душа, гели;

пенка для бритья, другие виды пены, дезодоранты, сосуды под давлением;

пасты, включая зубную пасту;

жидкие смеси с твёрдыми веществами;

тушь для ресниц;

блеск для губ.

"В список не входят лекарства, детское питание и специальные диетические потребности в количестве, необходимом для продолжительности полёта, а также жидкости, приобретённые в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту или на борту самолета", - пояснили в аэропорту Астаны.

Также в список добавлен новый пункт. Это предметы, которые запрещено перевозить в багажном отделении. Он включает в себя небольшие устройства для электронных сигарет с батарейным питанием, в том числе:

электронные сигареты;

электронные тонкие сигары;

электронные трубки;

индивидуальные испарители;

электронные системы подачи никотина.

При этом содержание лития в батареях не должно превышать двух граммов, а удельная мощность литий-ионных батарей - 100 ватт-часов.

Также запрещается перевозить в багаже литиевые или литий-ионные элементы, а также портативные электронные устройства с запасными батареями (часы, калькуляторы, камеры, мобильные телефоны, ноутбуки, видеокамеры).