Тушь для ресниц и электронные сигареты запретили перевозить в самолётах в РК
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Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК утвердило обновлённый список запрещённых к перевозке пассажирами предметов в салоне или багажном отделении самолёта, передаёт BaigeNews.kz.
Согласно новому списку, в ручной клади запрещено перевозить жидкости, аэрозоли и гели в контейнерах ёмкостью более 100 миллилитров жидкостей и веществ, в том числе:
- вода и другие напитки, супы, сиропы, джемы, рагу, соусы и пасты;
- пищевые продукты, содержащие большое количество соусов или жидкости;
- кремы, лосьоны, косметика и масла;
- духи;
- спреи;
- гели для волос и душа, гели;
- пенка для бритья, другие виды пены, дезодоранты, сосуды под давлением;
- пасты, включая зубную пасту;
- жидкие смеси с твёрдыми веществами;
- тушь для ресниц;
- блеск для губ.
"В список не входят лекарства, детское питание и специальные диетические потребности в количестве, необходимом для продолжительности полёта, а также жидкости, приобретённые в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту или на борту самолета", - пояснили в аэропорту Астаны.
Также в список добавлен новый пункт. Это предметы, которые запрещено перевозить в багажном отделении. Он включает в себя небольшие устройства для электронных сигарет с батарейным питанием, в том числе:
- электронные сигареты;
- электронные тонкие сигары;
- электронные трубки;
- индивидуальные испарители;
- электронные системы подачи никотина.
При этом содержание лития в батареях не должно превышать двух граммов, а удельная мощность литий-ионных батарей - 100 ватт-часов.
Также запрещается перевозить в багаже литиевые или литий-ионные элементы, а также портативные электронные устройства с запасными батареями (часы, калькуляторы, камеры, мобильные телефоны, ноутбуки, видеокамеры).
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