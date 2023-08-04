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Тушь для ресниц и электронные сигареты запретили перевозить в самолётах в РК

Сегодня, 20:16
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 20:16
Сегодня, 20:16
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Фото: pxhere.com

Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК утвердило обновлённый список запрещённых к перевозке пассажирами предметов в салоне или багажном отделении самолёта, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно новому списку, в ручной клади запрещено перевозить жидкости, аэрозоли и гели в контейнерах ёмкостью более 100 миллилитров жидкостей и веществ, в том числе:

  • вода и другие напитки, супы, сиропы, джемы, рагу, соусы и пасты; 
  • пищевые продукты, содержащие большое количество соусов или жидкости;
  • кремы, лосьоны, косметика и масла;
  • духи;
  • спреи;
  • гели для волос и душа, гели;
  • пенка для бритья, другие виды пены, дезодоранты, сосуды под давлением;
  • пасты, включая зубную пасту; 
  • жидкие смеси с твёрдыми веществами;
  • тушь для ресниц; 
  • блеск для губ.

"В список не входят лекарства, детское питание и специальные диетические потребности в количестве, необходимом для продолжительности полёта, а также жидкости, приобретённые в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту или на борту самолета", - пояснили в аэропорту Астаны.

Также в список добавлен новый пункт. Это предметы, которые запрещено перевозить в багажном отделении. Он включает в себя небольшие устройства для электронных сигарет с батарейным питанием, в том числе:

  • электронные сигареты;
  • электронные тонкие сигары; 
  • электронные трубки;
  • индивидуальные испарители;
  • электронные системы подачи никотина. 

При этом содержание лития в батареях не должно превышать двух граммов, а удельная мощность литий-ионных батарей - 100 ватт-часов. 

Также запрещается перевозить в багаже литиевые или литий-ионные элементы, а также портативные электронные устройства с запасными батареями (часы, калькуляторы, камеры, мобильные телефоны, ноутбуки, видеокамеры).

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