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Турция запустит наблюдательный спутник отечественного производства
Первый турецкий спутник наблюдения высокого разрешения IMECE будет запущен на орбиту 11 апреля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство "Анадолу".
"Турция продолжит участие в глобальной космической гонке за счёт подготовленных человеческих кадров, обеспеченных возможностей и технологий собственной разработки", — сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган в соцсетях.
Спутник İMECE разработан инженерами Научно-исследовательского института космических технологий Турции. Он призван уменьшить зависимость Турции от зарубежных спутниковых технологий. Запуск спутника осуществит компания Space X.
Спутник сможет делать снимки со всех уголков планеты, предоставлять данные о стихийных бедствиях, использоваться для картографирования и найдёт широкое применение в области сельского хозяйства. Расчётный срок службы спутника, который может быть использован как в гражданских целях, так и в целях обеспечения безопасности, составит пять лет.
Он обладает возможностью захвата территории протяжённостью 1000 километров и шириной 16,73 километра за один раз и загрузки изображений на наземную станцию с общей скоростью передачи данных 320 мегабайт в секунду.
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