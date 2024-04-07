  • 7 Апреля, 05:43
  • BAIGENEWS

Турция вернула визовый режим для граждан Таджикистана

Сегодня, 04:41
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pixabay / иллюстративное фото Сегодня, 04:41
Сегодня, 04:41
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Фото: pixabay / иллюстративное фото

Турция отменила безвизовый режим для граждан Таджикистана, передаёт BaigeNews.kz.

Соответствующий указ подписал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, документ опубликовал официальный правительственный вестник Resmi gazete.

Причины введения визового режима не сообщаются. Российские СМИ эти меры связывают с терактом в "Крокус сити холле", где в качестве подозреваемых проходят граждане Таджикистана.

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