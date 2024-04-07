Турция вернула визовый режим для граждан Таджикистана

Турция отменила безвизовый режим для граждан Таджикистана, передаёт BaigeNews.kz.

Соответствующий указ подписал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, документ опубликовал официальный правительственный вестник Resmi gazete.

Причины введения визового режима не сообщаются. Российские СМИ эти меры связывают с терактом в "Крокус сити холле", где в качестве подозреваемых проходят граждане Таджикистана.