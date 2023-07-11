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Турнир проходил по категории "Дальность": зэки состязались в запуске бумажных самолетиков
В колонии Карагандинской области прошел турнир по запуску бумажных самолетиков.
В учреждении №33 ДУИС по Карагандинской области и по области Ұлытау прошли соревнования по запуску бумажных самолетов, передаёт Baigenews.kz.
С целью организации досуга осужденных, администрацией учреждения был проведен турнир по запуску бумажных самолетиков, осужденные из разных отрядов откликнулись на предстоящий турнир, и применяли различные техники по складыванию бумаги.
Турнир проходил по категории “Дальность”, всего в соревнованиях приняло участие 11 осужденных. В соревнованиях осужденным давалось две попытки, чтобы забросить свой бумажный самолетик на самое дальнее расстояние.
По итогам соревнований победу одержал осужденный Бубнов, сконструированный им бумажный самолет пролетел 30,5 метров.
"Со стороны турнир может показаться детской забавой, но мероприятия такого характера дарят массу положительных эмоций осужденным. В период меры отбывания наказания в исправительном учреждении важнейшую роль играет организация досуга осужденных, это влияет на снижение отрицательных последствий пребывания в местах лишения свободы и в улучшении перспектив на последующую ресоциализацию", - отметил майор юстиции Айдос Аширбеков.
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