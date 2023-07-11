Турнир проходил по категории "Дальность": зэки состязались в запуске бумажных самолетиков

Фото: ДУИС по Карагандинской области

В колонии Карагандинской области прошел турнир по запуску бумажных самолетиков.

В учреждении №33 ДУИС по Карагандинской области и по области Ұлытау прошли соревнования по запуску бумажных самолетов, передаёт Baigenews.kz.

С целью организации досуга осужденных, администрацией учреждения был проведен турнир по запуску бумажных самолетиков, осужденные из разных отрядов откликнулись на предстоящий турнир, и применяли различные техники по складыванию бумаги.

Турнир проходил по категории “Дальность”, всего в соревнованиях приняло участие 11 осужденных. В соревнованиях осужденным давалось две попытки, чтобы забросить свой бумажный самолетик на самое дальнее расстояние.

По итогам соревнований победу одержал осужденный Бубнов, сконструированный им бумажный самолет пролетел 30,5 метров.