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Туркестанские полицейские раздают комплименты водителям

Сегодня, 08:31
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Polisia.kz Сегодня, 08:31
Сегодня, 08:31
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Фото: Polisia.kz

В Ордабасинском районе Туркестанской области полицейские проводят необычную акцию по профилактике дорожно-транспортных происшествий и соблюдению правил дорожного движения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Вы – лучший водитель”,  "у вас красивая улыбка" – эти и другие комплименты получают водители от полицейских в Туркестанской области помимо призывов быть внимательными на дорогах.

"Только совместными усилиями мы можем сделать наши дороги безопасными для всех участников дорожного движения. Банальная невнимательность или сознательное нарушение правил дорожного движения может привести к трагедии. Каждому водителю и пешеходу необходимо осмыслить и понять, что дорога всегда сопряжена с опасностью, где нет и не должно быть места самоуверенности и безразличию", – отметили в полиции.

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