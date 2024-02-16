Туркестанские полицейские раздают комплименты водителям

В Ордабасинском районе Туркестанской области полицейские проводят необычную акцию по профилактике дорожно-транспортных происшествий и соблюдению правил дорожного движения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Вы – лучший водитель”, "у вас красивая улыбка" – эти и другие комплименты получают водители от полицейских в Туркестанской области помимо призывов быть внимательными на дорогах.