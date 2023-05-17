Туркестанец в ходе конфликта умышленно въехал в людей на авто

Фото: скриншот с видео

Казнет взбудоражило видео, на котором участник драки специально сбивает людей на автомобиле. В одном из присутствующих при конфликте узнали депутата районного маслихата из Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Видео инцидента в соцсетях опубликовала журналист Гулбану Әнияткызы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Гүлбану Әниятқызы (@gulbanuanyat)

В департаменте полиции Туркестанской области прокомментировали видео. Сообщается, что 13 мая около 21:30 на центральной площади Мырзакента между двумя мужчинами произошла ссора, переросшая в драку. В результате один из них на своём автомобиле "Mercedes-Benz" умышленно сбил оппонента. Присутствие депутата районного маслихата в полиции не отрицают. Говорят, что он пытался разнять двух участников конфликта.

В отношении обеих сторон начато досудебное расследование. Пострадавшего доставили с телесными травмами в больницу. Подозреваемый, совершивший умышленный наезд, водворен в ИВС.