Туркестан и Худжанд станут городами-побратимами: Токаев и Рахмон подписали ряд соглашений

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В рамках государственного визита президента Таджикистана в Казахстан был подписан ряд документов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
1. Декларация о союзническом взаимодействии между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан;
2. Меморандум о сотрудничестве между Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан и Центром стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан;
3. Протокол между Министерством финансов Республики Казахстан и Таможенной службой при Правительстве Республики Таджикистан об организации обмена предварительными сведениями о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между Республики Казахстан и Республики Таджикистан;
4. Меморандум об установлении побратимских связей между городом Туркестан (Республики Казахстан) и городом Худжанд (Республики Таджикистан);
5. Дорожная карта между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Комитетом по развитию туризма при Правительстве Республики Таджикистан о сотрудничестве в сфере туризма;
6. Дорожная карта по активизации сотрудничества в области сельского хозяйства между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством сельского хозяйства Республики Таджикистан на 2023-2025 годы;
7. Совместный план взаимодействия между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и Министерством промышленности и новых технологий Республики Таджикистан в сфере промышленности и инноваций на период 2023-2024 годы;
8. Меморандум о взаимопонимании между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Агентством по экспорту при Правительстве Республики Таджикистан;
9. Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Республики Казахстан и Министерством иностранных дел Республики Таджикистан на 2023-2025 годы.
Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев принимал в Акорде президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Глава государства наградил гостя высшей государственной наградой нашей страны – орденом "Алтын Қыран" за особый вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между двумя странами
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