Туризм Туркестана представлен на международной выставке в Берлине

Казахстан активно участвует в ежегодной туристической выставке ITB Berlin 2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

Группа во главе с вице-министром туризма и спорта Казахстана Ержаном Еркинбаевым презентует культуру, национальные ценности, привлекательные туристические маршруты страны. От Туркестанской области участвуют заместитель руководителя Управления культуры и туризма Туркестанской области Нурдаулет Медеуов, директор Туристского информационного центра "Open Turkistan" Серик Сандыбаев, комплексы "Керуен сарай" и "Top Tobe Grand Hall", гостиница "Rixos Turkistan", туроператор "Turan Tour", туристическое агентство "CIT Travel".

По итогам встречи с руководителями компаний "Pegasus Airlines", "Centrum Air", "Pegas" были проработаны вопросы ввоза туристов и постановки новых рейсов в Туркестан и Центральную Азию. Руководитель компании "99Travel", имеющей филиалы с более чем 1 млн клиентов, планирует привезти в Туркестан туристов, интересующихся историко-познавательным и этнотуризмом.

Проведены переговоры с руководителем компании "Luda Travel" по организации рекламы Туркестана в Южной Корее и ввозу южнокорейских туристов в Туркестан путем предоставления совместных турпродуктов в Центральной Азии с приглашением туроператоров на информационный тур.

В течение двух дней состоялись встречи с руководителями более 40 туристических компаний из Германии, Франции, Испании, Индонезии, Южной Кореи, Турции.

В туристской выставке в Берлине также принимают участие представители городов Алматы, Шымкент и Жетысуской области, АО НК "Kazakh Tourism".