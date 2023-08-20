Туристы заблудились в горах Алматы

Три человека три человека сбились с тропы при спуске с пика Каменский в горах Заилийского Алатау. Туристов всю ночь разыскивали спасатели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"В 6:40 спасатели РОСО и службы спасения города нашли первого заблудившегося. Через два с половиной часа нашли еще двух туристов в районе ущелья Каргалинское", — рассказали в МЧС.

Спасатели рекомендуют: прежде чем отправиться в горный поход, стоит сообщить близким о своих планах и кратко описать маршрут, а также время возвращения.