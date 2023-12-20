Туристы из России застряли в аэропорту Тараза, начато расследование
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В Казахстане начали расследование из-за задержки рейса DV-5325 авиакомпании "SCAT" по маршруту Тараз – Новосибирск. Туристы с детьми из России из-за происшествия провели ночь в аэропорту без еды и воды, передаёт BaigeNews.kz.
Новосибирцы летели домой из Вьетнама. Приземлились в Таразе на дозаправку, но после оказалось, что их самолёт неисправен.
"Мы вылетели 19 декабря в 14:30 с острова Фукок, Вьетнам. Застряли в аэропорту Тараза в 21:00. Рейс выполняла казахстанская авиакомпания SCAT. Самолёт сел дозаправиться. Планировалось вылететь в полночь. Мы 1,5 часа в нём сидели, но самолет оказался неисправен и починить его не смогли, нас высадили", - отметила читательница портала НГС Марина.
Несмотря на задержку пассажирам не предоставили ни напитки, ни еду, ни места в гостинице.
"В два часа ночи нам сообщили, что мы взаперти будем до девяти утра, так как мы в транзитной зоне, и нас никуда не выпускают, да и аэропорт стоит в поле. То есть 12 часов с прилёта в Тараз. К 6:30 утра нам ничем не помогли, и мы не знали, когда будем дома", - отметила Марина.
В 7:00 сотрудники аэропорта покормили россиян.
"В связи с задержкой рейса DV-5325 авиакомпании SCAT по маршруту Тараз – Новосибирск от 19 декабря Комитетом гражданской авиации Министерства транспорта РК начато расследование на предмет соблюдения прав пассажиров. Рейс был задержан на 14 часов 6 минут по технической причине и замене воздушного судна. На борту воздушного судна было 214 пассажиров, в том числе 14 детей и два грудных ребёнка. Во время ожидания вылета пассажирам были предоставлены прохладительные напитки и питание. Согласно предварительной информации, услуги по проживанию в гостинице не были предоставлены. В случае установления факта ненадлежащего оказания услуг при задержке рейса, будет проработан вопрос привлечения авиакомпании SCAT к административной ответственности в соответствии с Кодексом РК "Об административных правонарушениях", - сообщили в Комитете гражданской авиации.
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