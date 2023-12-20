Туристы из России застряли в аэропорту Тараза, начато расследование

В Казахстане начали расследование из-за задержки рейса DV-5325 авиакомпании "SCAT" по маршруту Тараз – Новосибирск. Туристы с детьми из России из-за происшествия провели ночь в аэропорту без еды и воды, передаёт BaigeNews.kz.

Новосибирцы летели домой из Вьетнама. Приземлились в Таразе на дозаправку, но после оказалось, что их самолёт неисправен.

"Мы вылетели 19 декабря в 14:30 с острова Фукок, Вьетнам. Застряли в аэропорту Тараза в 21:00. Рейс выполняла казахстанская авиакомпания SCAT. Самолёт сел дозаправиться. Планировалось вылететь в полночь. Мы 1,5 часа в нём сидели, но самолет оказался неисправен и починить его не смогли, нас высадили", - отметила читательница портала НГС Марина. Несмотря на задержку пассажирам не предоставили ни напитки, ни еду, ни места в гостинице. "В два часа ночи нам сообщили, что мы взаперти будем до девяти утра, так как мы в транзитной зоне, и нас никуда не выпускают, да и аэропорт стоит в поле. То есть 12 часов с прилёта в Тараз. К 6:30 утра нам ничем не помогли, и мы не знали, когда будем дома", - отметила Марина. В 7:00 сотрудники аэропорта покормили россиян.