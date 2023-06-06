Туристов в Египте обяжут платить выездной сбор

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В Египте введут выездной сбор для покидающих страну туристов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Ассоциации туроператоров России.

29 мая Палата представителей Египта одобрила поправки в национальный закон о развитии ресурсов (принят в 1984 году), предусматривающие введение специального сбора при выезде из страны для всех категорий путешественников, включая туристов. Сумма сбора составит 100 египетских фунтов для всех лиц, покидающих страну.

Однако сумма выездного сбора для выезда иностранцев, въехавших в Египет в качестве туристов в пяти основных туристических мухафазах (провинциях) – Красное море, Южный Синай, Луксор, Асуан и Марса-Матрух – составит только 50 египетских фунтов (около 750 тенге). Но при вылете из Каира сумма сбора будет 100 фунтов (около 1500 тенге).

Выездной сбор будет уже включён в стоимость авиабилета, то есть отдельно никто его уплачивать не будет. От уплаты сбора будут освобождены египетские и иностранные водители грузовиков, автобусов и других транспортных средств, регулярно пересекающих границу.

Товары в египетских магазинах беспошлинной торговли тоже подорожают: с их покупки будет взиматься дополнительный налог в размере 3% (минимум 1,5 доллара), в том числе с одного литра алкогольных напитков. Всё, что сверх одного литра, будет облагаться налогом в размере уже 10% от стоимости алкоголя. От вышеуказанных сборов будут освобождены только представители иностранного дипломатического корпуса.

Также будет введён новый 10-процентный налог на ряд импортируемых товаров, включая лососевую рыбу, креветок, крабов, голубые сыры, анчоусы, икру, свежие и сушеные фрукты, шоколад, жареные кофейные зёрна, электрические миксеры, бритвенные принадлежности, фены, бытовую технику, наушники, наручные и карманные часы, самокаты и зажигалки.

Это означает, что соответствующие товары в стране подорожают. А значит и питание в отелях (судя по списку продуктов это будут, в основном, отели высокого уровня), тоже станет немного дороже, чем сейчас.

Предусмотрен и новый налог в размере 5% на все виды безалкогольных напитков местного и импортного производства. Список наименований безалкогольных напитков, которые будут облагаться новым налогом, будет опубликован позже.

По оценкам Минфина Египта, новые налоги и сборы принесут в египетскую казну пять миллиардов египетских фунтов.

Когда именно вступят в силу одобренные поправки, пока не ясно. В Египте бюджетный год соответствует финансовому году (не совпадает с календарным) и длится с 1 июля по 30 июня. Таким образом, если все законодательные изменения будут утверждены правительством страны, то новые налоги и сборы в рамках финансового года 2023-2024 начнут действовать в Египте с 1 июля 2023 года.