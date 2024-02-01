Туристов похитили и ограбили на 845 тысяч долларов на Пхукете

Семейную пару россиян ограбили на 30 миллионов бат на Пхукете. В совершении преступления подозревают их соотечественников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bangkokpost.

Полиция допрашивает четырёх россиян, подозреваемых в похищении русской пары на туристическом острове и принуждении их перевести криптовалюту на сумму 845 тысяч долларов.

Инцидент произошёл возле закусочной на улице Муанг около 20:30 31 января.

Похищенных посадили в чёрный фургон Hyundai и заставили передать банде криптовалюту. Затем их отпустили, и они сразу же подали заявление в местную полицию.

Четверо подозреваемых россиян заявили, что не знают эту пару. Полиция собирает доказательства и уже проинформировала сотрудников миграционной службы в аэропорту Пхукета о подозреваемых.