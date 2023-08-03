Туристки попытались вынести из отеля в Турции 35 килограммов еды

В Турции задержали туристок, которые пытались унесли с собой со шведского стола 35 килограммов еды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.

Инцидент произошёл в одной из пятизвездочных гостиниц Антальи. В социальных сетях появился ролик, на котором виден стол. На него работники отеля вываливают запасы продовольствия – сотни пакетиков чая и сахара, орехи и курагу, десятки пачек сливочного масла, банки с пивом и газировкой, а также снеки, овощи и фрукты. Кроме того, дамы прихватили с собой гели для душа и шампунь.

На видео женщины говорят, что все это им выдавали в ресторане каждый день, они намеревались взять немного еды в самолёт, чтобы покушать.

"Что нам есть в поезде? Дайте нам поесть, мы едем сегодня", – отметила одна из них. Тем не менее работники гостиницы им не поверили. В итоге воровок задержали.