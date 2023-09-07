Турецкая компания вложит 17 миллиардов тенге в строительство завода в Казахстане

Турецкие инвесторы намерены построить в Павлодарской области первый в Казахстане завод по переработке производимого в стране алюминия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

В областном акимате прошла встреча с представителями турецкой компании ТОО "Altrade Company". Завод, который планируют построить инвесторы, будет выпускать до 18 тысяч тонн алюминиевых листов в год.

"Продукт будет востребован в авиа- и автомобилестроении, строительной отрасли, пищевой промышленности, на мировом рынке производства бытовой техники. На первом этапе строительства объём инвестиций составит около восьми миллиардов тенге, будут созданы более 100 рабочих мест. Второй этап предусматривает девять миллиардов тенге инвестиций, а также расширение производства с увеличением числа рабочих", — сообщили в акимате Павлодарской области.

При возведении завода хотят применить эко-технологии: солнечные панели и дымоходные фильтры. В виде топлива планируется использовать сжиженный газ, не производящий вредных выбросов. Аким области Асаин Байханов поручил управлению предпринимательства совместно с СЭЗ "Павлодар" сопровождать проект до его логического завершения.