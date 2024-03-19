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Туман на дорогах: дорожники обратились к казахстанским водителям

Сегодня, 10:13
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baigenews.kz Сегодня, 10:13
Сегодня, 10:13
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Фото: baigenews.kz

Дорожники обратились к казахстанским водителям из-за ухудшения погодных условий на дорогах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

"В Западно-Казахстанской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской областях прогнозируется густой туман. Осадки в виде снега и дождя, вследствие чего возможно возникновение гололеда", - говорится в сообщении.

В Карагандинской области и в городе Астана ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 м/сек. 

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