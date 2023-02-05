Туман и гололёд: штормовое предупреждение объявлено в трёх областях

Фото: smartik.ru

"Казгидромет" объявил на понедельник штормовое предупреждение в трёх регионах страны: в Карагандинской, Туркестанской и Кызылординской областях, передаёт BaigeNews.kz.

На большей части территории Казахстана в эти дни сохраняется неустойчивый характер погоды. По прогнозам синоптиков, в северной половине республики пройдет снег с низовой метелью, на юге ожидаются осадки в виде дождя и снега, усиление ветра, гололёд и туман.

На юге Карагандинской области ожидаются низовая метель, туман, гололёд.

На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области синоптики прогнозируют туман, ветер юго-восточный ночью на горных перевалах 15-20 метров в секунду. В Шымкенте и Туркестане туман.

В центре Кызылординской области и Кызылорде также ожидается туман.