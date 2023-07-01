Цвет кожи больше не будет влиять на поступление в вузы США

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Верховный суд США принял решение отменить позитивную дискриминацию, являющуюся одним из самых спорных решений в образовательной системе Америки, при поступлении в учебные заведения страны. Это означает, что колледжи и университеты страны больше не смогут рассматривать расу абитуриента как фактор, влияющий на его поступление, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС.

Позитивная дискриминация работала в США с начала 1960-х для того, чтобы сократить отставание между белыми и чернокожими студентами — и всё это время была причиной политических и судебных споров.

Формально решение вынесено против Гарвардского университета и Университета Северной Каролины, но все остальные учебные заведения будут обязаны принимать его во внимание. Истцом по делу выступила организация "Студенты за справедливое поступление", её создал юрист и консервативный активист Эдвард Блюм. Он, как отмечает Reuters, борется с позитивной дискриминацией уже много лет.