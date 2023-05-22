Цукерберг представил новую функцию в WhatsApp

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Медиамагнат Марк Цукерберг объявил о новой полезной функции в WhatsApp, передаёт BaigeNews.kz.

"Теперь вы можете редактировать свои сообщения в WhatsApp в течение 15 минут после их отправки!" - написал Цукерберг в Facebook.

Ранее сообщалось о том, что функция работает только в тестовой версии веб-приложения мессенджера. Оценить её могли участники бета-программы.