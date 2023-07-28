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Цирковые артисты из 15 стран выступают в Алматы
В Алматы впервые в нашей стране проходит Международный фестиваль циркового искусства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
В течение трёх дней на арене Казахского государственного цирка выступят артисты из 15 стран мира. Среди них – представители Германии, Эфиопии, России, Великобритании и других государств. На манеже лучшие номера во всех жанрах: эквилибристы, акробаты, канатоходцы, клоуны и жонглёры. В программе мероприятия также конно-акробатические номера отечественной школы верховой езды Nomad. Её представители – мировые звёзды каскадёрского искусства и участвуют в международных кинопроектах.
Оценивать выступления участников фестиваля будет международное жюри. Артисты, признанные лучшими, в течение августа будут выступать перед казахстанскими зрителями.
"Думаю, что зрители, которые посетят наш фестиваль, не останутся равнодушными. Потому что номера все очень яркие, необычные. Здесь представлены жанры, которых у нас не было несколько десятилетий. Это очень яркое, заряжающее положительно зрелище", — говорит главный режиссёр Казахского государственного цирка Марина Редько.
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