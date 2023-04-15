Циклон с Чёрного моря атакует Казахстан: погода на 16 апреля

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Синоптики "Казгидромета" дали прогноз погоды на 16 апреля. В воскресенье казахстанцы вновь увидят дождь, снег, метель и гололёд, передаёт BaigeNews.kz.

Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов страны.

"Активный циклон с районов Черного моря продолжает определяет погоду РК – связи с чем пройдут осадки (дождь, снег), на севере, северо-западе - снег, на юге, юго-востоке – дождь, гроза, град. По республике сохраняются усиление ветра, туман, на севере, в центре, востоке – гололёд, метель юго-западе – пыльная буря", — сообщает "Казгидромет".

16 апреля в южной половине Костанайской области ожидаются осадки, временами сильные, преимущественно снег, низовая метель, гололёд, туман. Ветер северо-восточный ночью на юге области 15-20, порывы 23 метров в секунду, днём 15-20 метров в секунду, на юге области порывы 23-28 метров в секунду. В Костанае 16 апреля ожидается ветер северо-восточный днём порывы 15-20 метров в секунду.

На севере Карагандинской области ожидаются низовая метель, гололёд. Днём на востоке области гроза. Ветер северо-восточный, восточный ночью на севере, западе области порывы 15-20 метров в секунду, днем на большей части области порывы 15-20 метров в секунду. В Караганде 16 апреля днём ожидается гололёд. Ветер северо-восточный, восточный днем порывы 18 метров в секунду.

16 апреля на большей части Улытауской области ожидается ветер восточный с переходом на юго-западный 15-20 метров в секунду. В Жезказгане ожидается ветер восточный с переходом на юго-западный 15-20 метров в секунду.

16 апреля на севере, юге, в центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный, западный 15-20, в центре области 23-28 метров в секунду. В Кызылорде временами ожидаются гроза, шквал. Ветер западный 15-20, днём порывы 23 метров в секунду.

В Астане ожидается низовая метель. Ветер северо-восточный, восточный порывы 15-20 метров в секунду.

16 апреля в южной половине Акмолинской области ожидаются низовая метель, гололёд. На севере, востоке области туман. Ветер северо-восточный, восточный в южной половине области порывы 15-20 метров в секунду.

16 апреля днём на западе Северо-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный, северный порывы 15-20 метров в секунду.

16 апреля ночью на большей части, днём на востоке юге Актюбинской области ожидается низовая метель. На востоке области ожидается гололед. Ветер северо-восточный, северный на большей части области 15-20 метров в секунду, временами порывы 23 метра в секунду. В Актобе ночью ожидаютется низовая метель. Ветер северо-восточный, северный порывы 15-20 метров в секунду.

16 апреля на юге, востоке Атырауской области ожидается ветер северный 15-20, ночью порывы 23 метра в секунду. В Атырау ожидается ветер северный, ночью порывы 15-20 метров в секунду.

В южной половине Костанайской, на западе, юге Абайской, днём на юге, востоке Восточно-Казахстанской областей ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Днём в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. На юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области усилится ветер, днём временами 30 метров в секунду и более.

16 апреля на западе, юге Павлодарской области ожидаются туман, гололёд. В Павлодаре ночью и утром туман.

16 апреля днем в горных районах области Жетысу ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный на севере, востоке области порывы 15-20, временами 23-28 метров в секунду.

В связи с прогнозом сильных осадков в виде дождя и мокрого снега в период с 15 по 17 апреля 2023 года в области Жетысу, Алматинской и Туркестанской областях ожидаются повышения уровней воды.

17 апреля ночью Жамбылской области ожидаются осадки, на юге области сильные осадки (дождь, снег). 17 апреля на юге, в горных районах области туман, гололёд. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду, днем 16-сутки 17 апреля временами 30 метров в секунду и более. 17-21 апреля ночью на севере, в горных районах области заморозки 1-3 градуса.

В Таразе 16-17 апреля ожидается ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, днём 16, ночью 17 апреля временами 30 метров в секунду и более.

16 апреля днем в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. 17 апреля ночью на севере, западе, в горных районах области ожидаются осадки, в горных районах области сильные осадки (дождь с переходом в снег). 16 апреля на севере, западе, в горных районах области ожидается гроза, на севере области пыльная буря. 17 апреля в горных районах области туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 17 апреля ночью на большей части области 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, на горных перевалах 30 метров в секунду и более. 17-20 апреля ночью на севере, в горных районах области ожидаются заморозки 2 градуса.